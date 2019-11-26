لايف رابط live مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر بث مباشر coolkora | يلا شوت NOW بث مباشر مباراة بايرن ميونخ HD

يحل نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق النجم الأحمر الصربي، في لقاء يبدو سهل للفريق البافاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



