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لايف رابط live مشاهدة مباراة بايرن ميونخ والنجم الأحمر بث مباشر coolkora | يلا شوت NOW بث مباشر مباراة بايرن ميونخ HD
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:19 م
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الفجر الرياضي
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يحل نادي بايرن ميونخ الألماني ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق النجم الأحمر الصربي، في لقاء يبدو سهل للفريق البافاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان بايرن ميونيخ قد حقق فوزًا كبيرًأ على فريق النجم الأحمر الصربي، بثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كومان وليفاندوفسكي وتوماس مولر، في مباراة الذهاب التي اقيمت في ألمانيا.
ويدخل نادي بايرن ميونخ المباراة أمام النجم الأحمر بدون أي ضغوطات بعدما ضمن التأهل إلى درر الـ16 رسميًا، بينما يطمح فريق النجم الأحمر في خط الثلاث نقاط، للحفاظ على آماله الضعيفة في التأهل.
ويحتل نادي بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ويحل توتنهام في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي النجم الأحمر ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأولمبياكوس رابعًا بنقطة وحيدة.
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