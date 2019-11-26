بجامبسوت.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في ٦ أيام مهرجان القاهرة (صور)

حرصت الفنانة رانيا يوسف على التواجد على السجادة الحمراء قبل انطلاق العرض العالمي الأول للفيلم الكولومبي "الحدود" ضمن عروض اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.





وخطفت "رانيا" الأنظار إليها بإطلالتها، حيث ارتدت جامبسوت مفتوح باللونين الأبيض والأسود.





ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.