أحمد موسى: محور 30 يونيو يحمل اسم أعظم ثورة في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المسافة من شرق القاهرة لبورسعيد أصبحت تستغرق ساعة ونصف فقط بدلًا من 3 ساعات و4 ساعات؛ بسبب طريق 30 يونيو.



وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن المسافة بالسيارة من الرحاب إلى بورسعيد أصبحت تستغرق ساعة ونصف فقط، لافتًا إلى أن محور 30 يونيو يربط 4 أقاليم تنموية؛ قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر، معلقًا: "بورسعيد أصبحت أقرب لسكان القاهرة من مدينة الإنتاج الإعلامي، والوصول لبورسعيد أصبح أسهل من الوصول لمدينة الإنتاج الإعلامي".



وأشار إلى أن طريق 30 يونيو يحمل اسم أعظم ثورة في مصر، وأن أنفاق 3 يوليو تحمل اسم يوم عظيم، متابعًا: "ما وصلت إليه مصر أصبح حقيقة وليس خيال علمي"، لافتًا إلى أنه تم ربط سيناء بالوطن خلال دقائق بسيطة.

