الاسماعيلى والجزيرة الإماراتي 2-0 في البطولة العربية | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

تأهل فريق الاسماعيلى إلى ربع نهائي البطولة العربية، عقب فوزه على نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين على أرضه ووسط جمهوره، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب " محمد بن زايد"، في إياب دور السادس عشر من كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).





وسجل همام طارق الهدف الأول لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 87 بعدما تلاعب عبد الرحمن مجدي بحارس الجزيرة الإماراتي ليسددها اللاعب العراقي في الشباك الخالية.





وأضاف حازم مرسي الهدف الثاني لفريق الاسماعيلى في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع، بعدما تلقى تمريرة بينية مُتقنة من عبد الرحمن مجدي ليسددها في أقصى الزاوية اليسرى.





وبهذا الفوز، تأهل الاسماعيلى إلى دور الـ 8 من البطولة العربية، ليلحق بالاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.





وبدأ الاسماعيلى مباراته أمام الجزيرة الإماراتي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم - باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن.

خط الوسط: محمود دونجا - همام طارق - أحمد مدبولي - عماد حمدي - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو.





شاهد ملخص وأهداف مباراة الاسماعيلى والجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية:-



