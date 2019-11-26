خاص.. خالد الغندور يكشف كواليس برنامجه الجديد على قناة الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص برنامج الزمالك اليوم المقرر اذاعته على شاشة قناة النادي الجديدة.

وقال الغندور في تصريحات خاصة بأنه وقع على عقد تقديم برنامج الزمالك اليوم منذ يومين مع إعلام المصريين، مشيرًا إلى تقديمه للبرنامج الرئيسي للقناة المقرر بثه من الساعة الحادية عشر مساء حتى الثانية صباحا.

وأضاف:" البرنامج سوف يذاع بشكل يومي لمدة سبعة أيام على مدار الأسبوع، وسيقدمه ثلاثة مقدمين لم يتم الاستقرار على الثنائي الآخر حتى الآن".





وتابع:" البرنامج لن يركز على المحتوى الإخباري فقط، بل سيكون هناك تركيز كبير على تحليل المباريات والأهداف، خصوصا في ظل وجود حقوق بث إعادة المباريات على القناة، أو استخدام ملخصات لمباريات الزمالك".





وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر القلعة البيضاء، بأن قناة الزمالك متوقفة على تصوير اللاعبين لبرومو العرض، حيث تأجل التصوير حتى عودة الفريق من الكونغو.