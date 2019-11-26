عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "القومية للأنفاق" السابق: التنمية سلاح جديد للقضاء على الإرهاب

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:03 م
Advertisements
اللواء إسماعيل عبد المنعم النجدي
اللواء إسماعيل عبد المنعم النجدي
أمنية فوزي
Advertisements
علق اللواء إسماعيل عبد المنعم النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق سابقًا، على افتتاح أنفاق 3 يوليو اليوم، قائلًا إن التنمية سلاح مهم للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن أنفاق سيناء تعتبر أمن قومي لمصر.

وعن المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، قال "عبد المنعم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء: "مصر بتجري وبتنهج في سبيل التنمية".

في حين أوضح الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن المقاولون العرب شريك كبير في جميع المشروعات القومية للتنمية، لافتًا إلى أن سيناء تمثل 6% من مساحة مصر وأراضيها تحتوي على ثروات كثيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سيناء الهيئة القومية للأنفاق التنمية الارهاب أنفاق 3 يوليو

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار محمد صلاح اليوم 26 نوفمبر: ليفربول يوجه ضربة قاضية لصلاح.. وحظوظ مشاركته أمام نابولي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

موضوعات متعلقة

وزير التنمية الإدارية الأسبق: أنفاق السويس أعظم إنجاز في البنية التحتية آخر 5 سنوات (فيديو)

ياسمين فؤاد: الرئيس وجه بمراعاة الاشتراطات البيئية في المشروعات القومية

سمير فرج: أنفاق قناة السويس زمن العبور من 6 ساعات إلى دقائق

"الإبراشي" عن أنفاق قناة السويس: حدث ضخم على مستوى العالم

بعد ربط سيناء بالدلتا.. خبراء: مشروعات الإسماعيلية انطلاقة حقيقية للتنمية الاقتصادية

في عهد السيسي| أنفاق قناة السويس.. شريان الحياة الممتد من دلتا النيل لسيناء.. (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

06:20 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status