رئيس "القومية للأنفاق" السابق: التنمية سلاح جديد للقضاء على الإرهاب

علق اللواء إسماعيل عبد المنعم النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق سابقًا، على افتتاح أنفاق 3 يوليو اليوم، قائلًا إن التنمية سلاح مهم للقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن أنفاق سيناء تعتبر أمن قومي لمصر.



وعن المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، قال "عبد المنعم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء: "مصر بتجري وبتنهج في سبيل التنمية".



في حين أوضح الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، أن المقاولون العرب شريك كبير في جميع المشروعات القومية للتنمية، لافتًا إلى أن سيناء تمثل 6% من مساحة مصر وأراضيها تحتوي على ثروات كثيرة.

