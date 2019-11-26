شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة لها، منذ قليل، من خلال حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.





ظهرت ريهام أيمن مرتدية فستانًا أسود اللون، وجاءت التعليقات إيجابية من جمهورها، حيث تمنى له البعض المزيد من النجاح، وعبر البعض الآخر عن انتظارهم لها في أحدث أدوارها الفنية، خلال الأيام القادمة.



