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شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:58 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور جديدة لها، منذ قليل، من خلال حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.

ظهرت ريهام أيمن مرتدية فستانًا أسود اللون، وجاءت التعليقات إيجابية من جمهورها، حيث تمنى له البعض المزيد من النجاح، وعبر البعض الآخر عن انتظارهم لها في أحدث أدوارها الفنية، خلال الأيام القادمة.

يذكر أن ريهام أيمن ممثلة مصرية شابة، تبلغ من العمر 31 عامًا، بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات التلفزيونية، ثم توجهت إلى مجال التمثيل، وكانت بداية أعمالها مسلسل "محمود المصري" عام 2004، وتوالت بعد ذلك أعمالها الدرامية التي لاقت نجاحا كبيرا لدى جمهورها، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها "أحلام في البوابة"، و"حبيب الروح"، و"أغلى من حياتي"، و"المواطن إكس"، و"الريان"، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية أبرزها فيلم "صرخة نملة"، و"دكان شحاتة"، و"قلب الأسد".
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
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فنون فن صور ريهام أمين ريهام أمين اليمن الفجر الفني أخبار الفن

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