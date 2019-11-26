أهداف مباراة - نادي مصر 1 × 0 وادي دجلة | الدوري المصري

تغلب فريق نادى مصر على نظيره وادى دجلة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس للدوري، أحرز هدف نادى مصر محمد سلطان فى الدقيقة 92.





وبعد فوز نادي مصر اليوم بات هذا الفوز هو أول فوز للنادى فى بطولة الدورى، ليصل إلى النقطة 6، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين وفاز فى مباراة اليوم.



