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أهداف مباراة - نادي مصر 1 × 0 وادي دجلة | الدوري المصري

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:49 م
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وادي دجلة ونادي مصر
وادي دجلة ونادي مصر
محمد مرعي
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تغلب فريق نادى مصر على نظيره وادى دجلة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس للدوري، أحرز هدف نادى مصر محمد سلطان فى الدقيقة 92.

وبعد فوز نادي مصر اليوم بات هذا الفوز هو أول فوز للنادى فى بطولة الدورى، ليصل إلى النقطة 6، بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين وفاز فى مباراة اليوم.

أما في الناحية الاخري تجمد رصيد نادي وادى دجلة عند 3 نقاط فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى مباراتين ولم يحقق الفوز.
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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة ونادي مصر كرة الدوري المصري اليوم الدوري المصري الحرب

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