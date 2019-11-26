قبل مواجهة أوليمبياكوس.. رقم قياسي تاريخي لـ "مورينيو"





يستضيف نادي توتنهام الإنجليزي فريق أوليمبياكوس اليوناني لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بملعب توتنهام الجديد بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ويبدو نادي توتنهام مرشحاً فوق العادة للفوز بنقاط المباراة، ومن ثم التأهل رسمياً مع فريق بايرن ميونخ الألماني الذي حسم تأهله مسبقاً.





رقم مميز لجوزيه مورينيو





ويدخل نادي توتنهام اللقاء تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو، الذي يخوض اولى مواجهاته مع السبيرز في دوري الأبطال.





وبدأ جوزيه موينيو مهمته مع توتنهام السبت الماضي بملعب لندن عندما فاز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولودة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبقيادته توتنهام في أمسية اليوم، سيصبح السبيشال وان أول مدرب في التاريخ يقود ثلاثة أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا





وقاد مورينيو كلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد من قبل في بطولة دوري الأبطال، وسيبدأ مهمته مع ناد ثالث وهو توتنهتام.





ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق خمس نقاط كاملة خلف بايرن ميونخ المتصدر.



