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مفاجأة.. تعرف على تفاصيل تكريم بطل "تيتانك" في مهرجان القاهرة السينمائي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:51 م
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تايتنك
تايتنك
يارا أحمد
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأمريكي، وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"، والذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك".

ومن المقرر أن يتسلم "زين"، تكريمه غدًا الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود".

علاقة "بيلي زين" بالتمثيل بدأت مبكرا، حيث ولد لأبويان لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر لأول مرة عام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذى حقق نجاحا جماهيريا واسعا، وبعدها بعام، ظهر لأول مرة على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تلفزيوني.

أمضى "زين" حقبة الثمانينيات في جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التي نال عنها اشادات نقديه في أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II، وفي التسعينات حقق نجاحا ملحوظا في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور"جون ويلر" في مسلسل "قمم الذروة". وفي عام 1997 ، وبعد نجاحه في فيلم "تيتانيك"، قدم عام 2001 دورًا مهمًا في فيلم The Believer نال عنه استحسان النقاد، كما فازعنه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس السينمائي عام 2001.

واستمر "بيلي زين" في تقديم أدواره المميزة، في كثير من الأفلام، منها؛ The Phantom ، Pocahontas II: Journey to the New World Cleopatra، و The Legends of Tomorrow، وSniper.

وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر حتي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولى.
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