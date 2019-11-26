صناع فيلم "الحدود" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)

وصل منذ قليل، صناع الفيلم الكولومبي "الحدود" للمخرج ديفيد ديفيد، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض المشارك في المسابقة الدولية في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بالمس

رح الكبير بدار الأوبرا المصرية.









تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.