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وزير الاتصالات يكشف أسباب إنشاء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العلاقات المتشعبة مع القطاع الخاص وبعض الجهات الأخرى، كانت السبب وراء إصدار مجلس الوزراء قراراه بإنشاء وتشكيل المجلس القومي للذكاء الاصطناعي.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي ليتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي" ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضم عضوية المجلس ممثلا عن وزارات الدفاع، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تضم ممثلا عن المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وثلاثة من ذوي الخبرة يختاره رئيس المجلس.

يختص المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها ومتابعته وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال.

ويكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من يفوضه وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة يتم ترشيحهم من أعضاء المجلس.

ويختص المكتب التنفيذي بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التي يتم إقرارها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وعمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهداف الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومي بمجالات الذكاء الاصطناعي.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات مجلس الوزارء المجلس القومي للذكاء الاصطناعي الجريدة الرسمية

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