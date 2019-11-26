أخبار محمد صلاح اليوم 26 نوفمبر: ليفربول يوجه ضربة قاضية لصلاح.. وحظوظ مشاركته أمام نابولي

أخر أخبار محمد صلاح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر| ترشيحه لتشكيل العام ومشاركته حلم واحد مع راموس





يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الثلاثاء 26 من نوفمبر الجاري.





"أخبار صلاح اليوم"





كلوب يتحدث عن موقف صلاح من المشاركة أمام نابولي





أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام نابولي الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





ويستضيف ليفربول نظيره نابولي مساء غد الأربعاء في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا على ملعب "الأنفيلد".





وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"إنها مباراة كبيرة لكلا الفريقين، كل شيء أخر لا نفكر به مثل المباراة الاخيرة بالمجموعة، سنحاول الفوز يوم الغد وسيكون امراً كبيراً لعدة اسباب، لانشعر وأننا بنصف الطريق لإكمال المهمة".





وحول جاهزية محمد صلاح :"لقد بدأ بحالة جيدة جداً قبل يوم أمس، لم يتدرب بشكل كثير يوم الامس لذا سنرى اليوم خلال التدريبات لكني لست قلقاً حيال جاهزيته".





وواصل :"يبدو صلاح جيدًا في التدريبات. سنرى اليوم، لست قلقًا بشأنه".





صلاح يشارك سيرجيو راموس في حلمه





كشفت صحيفة آس الاسبانية الشهيرة عن أن الأشهر القادمة من المنتظر أن تشهد صراعًا بين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وبين منتخب مصر بشأن مشاركة الأخير مع منتخب تحت 23 سنة في أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.





وقالت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هو أحد نجوم ليفربول وأيضًا رمز كرة القدم المصرية، وقد تم ترشيحه مؤخرًا للكرة الذهبية الإفريقية، ومثله مثل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني، فالثنائي يطمح أيضًا إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020 مع منتخبات بلادهم.





وأضافت الصحيفة: "لكن صلاح لديه شيء أكثر تعقيدًا من راموس فيما يتعلق بناديه فاستدعاء صلاح سينهار مع مصالح ومعارضة يورجن كلوب لأن مشاركة صلاح في طوكيو ستُبعده عن خطط كلوب في بداية الموسم المقبل، حيث سيُفقده في بداية موسم 2020-21، ووسائل الإعلام الإنجليزية تخشى مواجهة جديدة اللاعب بين النادي ومصر".





واختتمت صحيفة آس الاسبانية الشهيرة تقريرها قائلة إن مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، بالإضافة إلى مشاركة نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مع المنتخب البرازيلي في ألعاب ريو 2016 وهو الأمر الذي منح المنافسة بريقًا مختلفًا قبل أن تشير إلى إمكانية توسيع قائمة اللاعبين اللاعبين بأسماء مثل سيرجيو راموس ومحمد صلاح في طوكيو 2020.





يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة قد حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة بعد الفوز في المباراة النهائية علي كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصعد رسميا الي بطولة أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.





"أخبار صلاح الآن"





ليفربول يوجه ضربة قوية لصلاح مع المنتخب الأوليمبي





أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى احتمالية وقوع صدام قوي بين نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر خلال الفترة القادمة بسبب المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب المصري.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية احتمالية مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 مثلما فعل الإسباني سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد.





وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن مشاركة محمد صلاح المحتملة في أولمبياد طوكيو 2020 غير مرحب بها في نادي ليفربول حيث ستجعله خارج الفريق في الموسم القادم وسيحرم الفريق من خدماته.





كما ذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول قد يرفض مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 مما قد يجعل هناك تصادم كبير بين النادي الإنجليزي ومنتخب مصر.





وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية منذ فترة بشأن مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو: "لقد اكتشفت توا أن المنتخب المصري تأهل للأولمبياد، مما سيشكل مشكلة لنا بالمستقبل، يجب علي التحدث مع محمد صلاح".





يويفا يرشح صلاح للدخول في تشكيل العام





دخل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ضمن 50 مرشحًا لدخول تشكيلة العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".





وأعلن "يويفا" عن قائمة من 50 نجمًا عالميًا مرشحة لتكوين تشكيلة العام، فيما سيتم الاختيار بناءً على تصويت الجمهور.





وجاء المرشحون كالآتي:





حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتليتكو مدريد) - مارك أندري تير شتيجن (برشلونة) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - أليسون بيكر (ليفربول) - أندريه أونانا (أياكس)





الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) - سيرجيو راموس (ريـال مدريد) - يان فيرتونجين (توتنهام) - نيكولات تاجليافيكو (أياكس) - أندي روبيرتسون (ليفربول) - إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) - جيرارد بيكيه (برشلونة) - كاليدو كوليبالي (نابولي) - ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) - دالي بليند (أياكس) - سيزار أزبليكويتا (تشيلسي) - جوردي ألبا (برشلونة) - ماتياس دي ليخت (يوفنتوس) - خيمينيز (أتليتكو مدريد) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)





الوسط: دوني فان دي بيك (أياكس) - حكيم زياش (أياكس) - جورجينو فينالدوم (ليفربول) - نجولو كانتي (تشيلسي) - دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - جورجينيو (تشيلسي) - فابينيو (ليفربول) - بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - فابيان رويس (نابولي) -برونو فيرنانديز (بورتو) - أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان) فرينكي دي يونج (برشلونة) - تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ)





الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) - بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال) - ساديو ماني (ليفربول) - روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - هاري كين (توتنهام) - إيدن هازارد (تشيلسي) - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - ليونيل ميسي (برشلونة) - دوشان تاديتش (أياكس) هيونج مين سون (توتنهام) - رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) - روبيرتو فيرمينو (ليفربول) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)



