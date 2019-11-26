أحلام تتألق بفوتوسيشن جديد في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة أحلام الشيمسي، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع بتادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أحلام خلال الصور مرتديه "فستانًا شفون من عند منطقة الصدر وقطيفة من الأسفل باللون الأسود والبنفسجي وكان شعرها منسدل طويل واعتمدت في إطلالتها على مكياج جرئ وأبرز أنوثتها بساعة وحلق طويل من الألماس".



وعلقت الشيمسي، على الصور قائلة:"من حفل زفاف الرياض الراقي شكرا لكل من اهتم بإطلالتي".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور أحلام، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الفستان فخم بدون الاكسسوارات احسن صار اوفر" وأضاف آخر "ملكة بطلتك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"روعة اللون عليج ماشاءالله".



ويذكر أن أحلام الشيمسي، طرحتها أغنية "انا ما أستغني"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأ غنية من كلمات منصور البلوي، ومن ألحان ناصر الصالح، وتوزيع خالد عز.