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حسن الرداد يروج لمسرحيته "لوكاندة الأوباش" (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأ الفنان حسن الرداد في الترويج لمسرحيته الجديدة "لوكاندة الأوباش"، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر حسن مقطع فيديو جديد له ظهر في الفيديو وهو من كواليس المسرحية، وبرفقة الفنانة مايا دياب، وتحدثوا في الفيديو قائلين: "انتظرونا في موسم الرياض في مسرحية لوكاندة الأوباش"، وعلق حسن الرداد على الفيديو قائلاً: "موعدنا ٤ ديسمبر، موسم الرياض، هتولع نار هتبقى دمار".

مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، إدوارد، مايا دياب، إيمان العاصي، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، والمسرحية من تأليف السيناريست محمد عز، وأحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨"، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا بعد عرضه،وهو من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى، وشارك في بطولته حسن الرداد، محمود الليثى، محمود البزاوي، ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب.
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الكلمات المفتاحية

مايا دياب لوكاندة الأوباش فن حسن الرداد الزوجة18

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