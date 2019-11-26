مصرع طفلة وإصابة والدتها في حادث مروري بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها، مساء اليوم، اثر تصادم توك توك بموتسيكل بناحية السنابسة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد مصرع نهال أحمد حسن، عام ونصف، وإصابة والدتها بسمة سرحان محمود، 27 عامًا، مقيمة بناحية المداكير بمركز الوقف، بجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات.



تم نقلهما إلى مستشفى الوقف المركزي وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.