مصطفى بدرة: لا توجد بقعة أرض في مصر إلا وتشهد تنمية وعمران





قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد بقعة على أرض مصر، إلا وتشهد تنمية وعمران، لافتَا إلى أن العالم يقوم بزيادة استثماراته في مصر الفترة الأخيرة، بعد اقامة مصر العديد من المشاريع في البنية التحتية.وتابع "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الفائز الوحيد من مشاريع البنية التحتية في مصر هو المستثمر، خاصة في تنمية محور قناة السويس وشمال وجنوب سيناء، لافتَا إلى أن افتتاح عدد من الانفاق لربط الدلتا بسيناء، من شأنه تيسير حركة السيارات، وتقديم خدمات لوجستية للإستثمار داخل محور قناة السويس.وتابع أن هناك ضرورة للترويج لمشروعات البنية التحتية، خاصة في محور قناة السويس، لأن هذه المشروعات من شأنها زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة.