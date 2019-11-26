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إف سي مصر يحقق فوزاً تاريخياً على دجلة بالدوري المصري

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح فريق إف سي مصر، في تحقيق فوزاً تاريخياً على حساب نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وجاء هدف إف سي مصر الوحيد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وحصد فريق إف سي مصر أول ثلاث نقاط في تاريخه بالدوري المصري، حيث يشارك الفريق لاول مرة في بطولة الدوري الممتاز.


وقبل مواجهة الليلة كان فريق وادي دجلة وإف سي مصر يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل فريق منهما.

وبعد اللقاء ترك إف سي مصر مؤخرة جدول الترتيب وقفز إلى المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق أول انتصار له في الدوري الممتاز.
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