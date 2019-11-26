شاهد.. من هي السيدة فريال التي وجه السيسي بعلاجها ؟ (فيديو)





عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، تقرير مصور عن توجيه الرئيس السيسي بعلاج سيدة مسنة تدعى فريال محمد، والبالغة من العمر 65 عاما.حيث أوضح التقرير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة نقل السيدة فريال لأحد المستشفيات للاطمئنان على حالتها الصحية، فضلا عن رفع كفاءة منزلها، وتوفير الأثاث اللازم له، وبالفعل توجه فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إلى السيدة المسنة وتم نقلها لمستشفى دار الفؤاد.حيث كانت تعاني السيدة فريال محمد، من مرض السكر والضغط، والقدم السكري، وكانت تتخذ من أحد الأرصفة بوسط البلد مقرًا لها، وذلك يأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المرأة المصرية.