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أول تعليق لوزير الاتصالات على غرامات شركات المحمول.. "نحن نطبق شروط الترخيص"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن جهاز تنظيم الاتصالات عندما يطبق عقوبة على شركات المحمول بسبب انقطاع الخدمة هو يطبق شروط الترخيص ويحافظ على حق المواطن وحق الدولة في تقديم خدمات اتصالات جيدة.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم توقيع غرامتين واحدة على شركة فودافون بقيمة 10 مليون جنبه والثانية على شركة "we" بقيمة 12 مليون جنيه بعد انقطاع خدماتهم عن المشتركين لعدة ساعات، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الغرامة وفق معايير ثابتة نص عليها شروط التخصيص وهي عدد العملاء المتأثرين بانقطاع الخدمة، وقت التأثر، وعدد المناطق التى تأثرت.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى تفرقة بين الشركات فى تلك المعايير فهى مرتبطة باتفاقيات الترخيص.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات غرامات الاتصالات شركة فودافون شركة we

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