Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. إطلالة لكارول سماحة تظهر تغير ملامحها وتقدمها في السن

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها برفقة الفنان فارس كرم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت كارول، خلال الصورة مرتدية بلوزة باللون الأسود وبدون مكياج وكان شعرها قصيرا ومنسدلا، كما ظهر فارس كرم خلال الصورة مرتديًا "تيشرت" باللون الأبيض.

وعلقت الفنانة اللبنانية، على الصورة قائلة:"مع حلو حلو قلبي"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كارول، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "أنتي كتير حلوة وأحلي شئ فيكي انك مصارحة مع حالك بالنسة لعمرك خليكي على طبيعتك أوعي تعملي شئ أنت ميريل ستريب العرب"، وأضاف آخر: "منورين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "الجمال".

ويذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، فيلم "بالصدفة"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان بديع أبو شقرا، وغرينا عون، ومنير المعاصري، وباميلا الكيك.
شاهد.. إطلالة لكارول سماحة تظهر تغير ملامحها وتقدمها في السن
شاهد.. إطلالة لكارول سماحة تظهر تغير ملامحها وتقدمها في السن
شاهد.. إطلالة لكارول سماحة تظهر تغير ملامحها وتقدمها في السن
شاهد.. إطلالة لكارول سماحة تظهر تغير ملامحها وتقدمها في السن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنون فن النسب الفجر الفني أخبار الفن

أخبار تهمك

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 9 ساعات

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تحيي حفل غنائي ضخم في سوريا. تعرف على موعده

كارول سماحة تنشر البوستر الدعائي لفيلمها "بالصدفة"

كارول سماحة تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة والأخير: "الفنان صوت مش فستان عريان" (صورة)

حفل غنائي لـ كارول سماحة في الساحل الشمالي.. اليوم

بجامبسوت.. كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارول سماحة تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة لها بفستان عاري الساق (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:20 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status