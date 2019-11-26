شاهد.. إطلالة لكارول سماحة تظهر تغير ملامحها وتقدمها في السن

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها برفقة الفنان فارس كرم، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت كارول، خلال الصورة مرتدية بلوزة باللون الأسود وبدون مكياج وكان شعرها قصيرا ومنسدلا، كما ظهر فارس كرم خلال الصورة مرتديًا "تيشرت" باللون الأبيض.



وعلقت الفنانة اللبنانية، على الصورة قائلة:"مع حلو حلو قلبي"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور كارول، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "أنتي كتير حلوة وأحلي شئ فيكي انك مصارحة مع حالك بالنسة لعمرك خليكي على طبيعتك أوعي تعملي شئ أنت ميريل ستريب العرب"، وأضاف آخر: "منورين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "الجمال".



ويذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، فيلم "بالصدفة"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي أجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان بديع أبو شقرا، وغرينا عون، ومنير المعاصري، وباميلا الكيك.