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مانشستر سيتي يبدأ أولى خطوت تحصين نجمه من ريال مدريد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا أولى خطوات المحافظة على نجمه الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنج.

ويسعى نادي ريال مدريد الإنجليزي للتعاقد مع صاحب الـ 24 عاماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النادي الإنجليزي عقد جلسة يوم أمس مع لاعب ليفربول السابق، من أجل الإتفاق على بنود تعاقد جديدة تجعله يبقى داخل ملعب الإتحاد.

وذكرت "سكاي سبورتس" أن المدير الرياضي السويدي للسيتيزنز "تشيكي بيجرستين" عرض على ستيرلنج راتياً أسبوعياً يعادل 350 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، ليكون أغلى راتب بين رواتب لاعبي الفريق.

ويسيتضيف نادي مانشستر سيتي مساء اليوم فريق شاختار دونيستيك الأوكراني في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر رجال بيب جوارديولا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بفارق خمس نقاط أمام ملاحقية دينامو زغرب الكرواتي، وشاختار دونيستيك الأوكراني.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي فترة الإنتقالات

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