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محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:18 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد وحمدي سلامة رئيس مركز ومدينة بنها وعلى إمام نائب رئيس المدينة وفاطمة ذكري مدير عام المتابعة بالمحافظة، الحملات المفاجئة على المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بمرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها، حيث تم المرور على كافة المباني المخالفة الصادر لها قرار إزالة، والأراضي المستخدمة في تشوين مواد البناء أو الأراضي التي تم تبويرها بهدف إقامة مشروعات أو بهدف استغلالها في عملية البناء المخالف حيث تم إزالة عدد كبير منها، وتم حصر الحالات المتبقيه وإدراجها في حملة مكبرة خلال الأسبوع المقبل.

وقال المحافظ أنه لن يسمح بأن تكون قرارات الإزالة الصادرة حبيسة الأدراج أو حبرا على ورق وأنه لن يترك حالة واحدة مخالفة على الأرض الزراعية إلا وسيتم إزالتها،مؤكدا انه سيتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم وتوقيع أقصى الغرامات عليهم، كما سيتم محاسبة المتقاعسين من المسئولين، وكل من يثبت تواطؤه في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المخالفة إلى النيابة العامة، وإيقافه فورا عن عمله، مشيرًا إلى أن كافة هذا الإجراءات تأتي في إطار خطة محافظة القليوبية للحفاظ على الأرض الزراعية مصدر الخير والرخاء لأجيالنا القادمة.

وأكد أنه لن يسمح بتبوير الأراضي الزراعية مطالبا المسئولين بتوجيه المواطنين بإعادة زراعة الأرض التي تم تبويرها مرة أخرى.

وتم خلال الحملة إزالة 10 حالات بناء بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية، ومداهمة مصنعا مخالفا على الأرض الزراعية يقوم بصناعة المواسير الأسمنتية واغطية البالوعات، كما تم مصادرة جميع المعدات المستخدمة، ومن بينها خلاطة مواد بناء وموزع كهرباء، واسطمبات للمواسير، كما تم إعطاء مهلة أسبوع للمخالف برفع جميع الإشغالات الموجودة بالأرض الزراعية ومطالبته بإعادة زراعتها مرة أخرى.

كما تم المرور على عدد من معارض السيراميك وتجارة الأخشاب المنشأة بالمخالفة على الأرض الزراعية، حيث تم إعطائهم مهلة أسبوع لرفع جميع الإشغالات الموجودة بمنشآتهم لإدراجها على قائمة الإزالة الأسبوع المقبل.

وعلى هامش الجولة إلتقى محافظ القليوبية بالمواطنين، واستمع إلى مشاكلهم حيث تم حل مشكلة محطة الصرف الصحي وسيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل، كما تم عمل محضر تسليم لشركة القاهرة للبدء في التشغيل، كما تم حل مشكلة محطة المياه بعد استدعاء لجنة من الجهاز التنفيذي، وسيتم تشغيل المحطة خلال يومين، كما استمع إلى مشاكل المواطنين في مجالات التموين والصحة وغيرها واعدا بحلها فورا.
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
محافظ القليوبية يقود حملة بمرصفا ببنها.. ويؤكد: لن أسمح أن تكون قرارات الإزالة حبر على ورق (صور)
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