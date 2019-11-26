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"حماس" تعلن المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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اسماعيل هنية
اسماعيل هنية
وكالات
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أعلنت إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع ثاني بغزة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية: "أعلن لشعبنا الفلسطيني أننا قمنا بتقديم رد حركة حماس الإيجابي على خارطة الانتخابات".

وكانت الحركة أعلنت في وقت سابق تأجيل الرد بدعوى رفض قمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين في رام الله، إلا أن حركة فتح وصفت ذلك بـ"الهروب".  

وأشار إلى أن تسليم الرد جاء بعد تذليل العقبة التي ظهرت بعد فض الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتصام لأسرى محررين من حماس في رام الله.  

من جهته، قال الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات: "ما حدث تتويج لـ 10 جولات بين غزة ورام الله".  

وأكد أن حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات، مضيفا: "نعتقد أن هذه الانتخابات ستزيل هذا الانقسام البغيض".  

وعبر عن أمله أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة كما كانت انتخابات عام 2006.  

ويأتي تسلم الرد المكتوب من حماس، تنفيذ لطلب الرئيس الفلسطيني محود عباس، بعد أن وجه رسالة سابقة تتضمن خارطة طريق حول إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية.  

وبناء على هذا التطور يتوقع أن يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية يليها بعد 3 أشهر الانتخابات الرئاسية.

وكانت حماس أعلنت في وقت سابق إرجاء تسليم ردها للجنة الانتخابات المركزية، بدعوى رفض قمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين في رام الله. 

وقال مصدر لـ"العين الإخبارية" إن "رئيس لجنة الانتخابات يجري اتصالات للإسهام في تسلم رد حماس اليوم"، فيما فضل مسؤولو اللجنة عدم الرد حاليا بانتظار نجاح التدخلات لتغيير حماس موقفها.

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فلسطين رجاء حماس المقبلة المشاركة الفلسطينية الانتخابات اسماعيل هنية

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