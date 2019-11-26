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بشرى سارة لليفربول قبل مواجهة نابولي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أن مباراة فريقه يوم غداً الاربعاء ضد فريق نادي نابولي الإيطالي ستكون مهمة للغاية في طريق الفريق للوصول إلى الدور ثمن النهائي .

 

ويستعد الريدز لإستضافة فريق العاصمة الإيطالية على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات التشامبيونزليج والتي يحمل رفقاء محمد صلاح لقبها من الموسم الماضي .

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الألماني أكد كلوب أن لاعبه الغيني نابي كيتا بات جاهزاً للمشاركة في المباراة بصورة كبيرة بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة القليلة الماضية .

 

وأضاف " حالة كيتا جيدة جداً ولا توجد أي إصابة يعاني منها والإصابة الوحيدة التي يعاني منها الفريق قبل مباراة نابولي هي للكاميروني جويل ماتيب الذي من الممكن أن يلحق بالمباراة لكن مسألة مشاركته في المباراة من عدمها لم تحسم بعد.

 

وأنهى " حالة ناثانيل كلاين جيدة بالإضافة إلى بول جلاتزل والجميع على أهبة الإستعداد للمشاركة في مباراة الغد ومساعدة الفريق لعبور الدور المقبل كمتصدرين للمجموعة تجنبًا لمواجهة أي من متصدري المجموعات السبعة .


ويتصدر ليفربول صدارة ترتيب المجموعة بتسعة نقاط جمعها الفريق من الفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة فيما يحتل الفريق الإيطالي نابولي المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلها وتحسم مباراة الغد متصدر المجموعة بنسبة كبيرة .

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ضد نابولي ليفربول دوري أبطال أوروبا

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