Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد المرسي: نحتاج "وزير دولة لشؤون الإعلام".. ولا تعارض مع الدستور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:45 م
Advertisements
الدكتور محمد المرسي
الدكتور محمد المرسي
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المجتمع الإعلامي أصبح في حالة من الترقب للتغييرات والتعديلات التي سيشهدها المجتمع الإعلامي في مصر قريبًا، فيما يتعلق بإعادة تشكيل هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصة في ظل ما يتردد بشأن عودة وزارة الإعلام من جديد، وتأييد عدد كبير من كبار الكُتاب والإعلاميين لذلك.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه لم يؤيد سابقًا عودة وزارة الإعلام، من منطلق أن وجود وزير للإعلام سيكون وزيرًا للنظام في الحكومة، مما يضع الإعلام في مصر تحت سيطرة توجهات الأنظمة، ولكن بعد النظر إلى كل ما هو موجود من فوضى ومشكلات وسلبيات في الإعلام المصري، نجد ضرورة وجود وزارة الدولة للإعلام؛ نظرًا أننا نحتاج إلى مزيد من التنظيم والضبط والتطوير.


وتابع: "هيئتا الصحافة والإعلام دورهم إداري وتطويري، أما المجلس الأعلى للإعلام دوره تنظيمي، ومن هنا نجد اختلاف في اختصاصاتهم مع وزارة الدولة للإعلام بعد عودتها، وهو ما يحدد الفصل بينهم".


وأوضح "المرسي" أن مهام وزارة الإعلام ستكون مختلفة؛ فدور وزير الإعلام سيكون تنفيذي، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات التي تُشكل الوعي العام لدى المواطن المصري، بينما تتمثل المهمة الثانية للوزارة في وضع السياسة الإعلامية لمصر، وتحديد هوية الإعلام المصري وشكله والمطلوب منه، وذلك في إطار تعامله مع السلطة والنظام والإنجازات والسلبيات، وتكون مُلزمة لكافة وسائل الإعلام المختلفة.


ولفت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في حل المشكلات التي تواجه المنظومة الإعلامية، وذلك بالاتصال مع القنوات التنفيذية في السلطة بشكل مباشر وسريع.


وفيما يخص مفهوم وزير الدولة للإعلام، أوضح المرسي أن وزير الإعلام هو وزير تنفيذي في حكومة تابعة للسلطة، أما مفهوم وزير الدولة للإعلام يشير إلى "وزير بلا وزارة"؛ مما يعني أنه يضع استراتيجيات فقط.


وأشار "المرسي" إلى ضرورة وجود وزير دولة للإعلام في الوقت الحالي، مع إمكانية الاستغناء عن الوزارة فيما بعد، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق المشهد وضبطه، والانتهاء من التخبط في التناول والمعالجات، على أن تكون هيئتا الصحافة والإعلام والمجلس هم الأساس.

 

وفيما يخص الدستور، لفت "المرسي" إلى أن عودة وزارة الإعلام لا تتعارض مع نصوصه ولا يوجد تضارب، وستُحدد صلاحياته ومهامه بشكل صريح، بما لا يتداخل مع الهيئات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام في مصر، خاصة وأن الدستور لم ينص على وجود أيٍ من الوزارات، ولكن ترك الأمر للحكومة والبرلمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للإعلام محمد المرسي عودة وزارة الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفجر

أخبار تهمك

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ 43 دقيقة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

مورينيو يقدم صفقة على طبق من ذهب لريال مدريد

منذ 39 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"سابقة خطيرة لم تحدث من قبل".. قرار "الأعلى للإعلام" بوقف النشر في قضية 57357 يثير أزمة

تطوير المحتوى والشفافية في التوزيع.. أستاذ بإعلام القاهرة يضع حلولًا لإنقاذ الصحافة الورقية

عاجل.. السيسي يصدق على قانون تنظيم الصحافة و"الأعلى للإعلام"

ننشر عريضة دعوى 'المشهد' ضد جزاءات 'الأعلى للإعلام'

تأجيل دعوى بطلان لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

أسامة هيكل: "مفيش طفل صغير ميعرفش إن الجزيرة بتستهدف مصر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:57 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status