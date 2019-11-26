يحي زكي عن افتتاح المشروعات القومية: يوم مشهود في تاريخنا



وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن افتتاح تلك المشروعات استغرق وقت ومجهود كبير، منوهًا بأن أول قانون صدر لإنشاء المناطق الاقتصادية كان في 2002 ثم بدأ التنفيذ رسميا في 2015.



وأوضح أن الدولة بدأت تأخذ على عاتقها تنفيذ بنية تحتية قوية منذ 2015، حيث تم وضع خطة ونفذتها، مؤكدًا أن الموانىء والمناطق الاقتصادية ستكون بمستوى عالمي، مضيفا أن محافظة بورسعيد محافظة واعدة، وتحتوي على كل عناصر بناء دولة، وبناء إنسان قوي.



قال المهندس يحي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن اليوم يعتبر يومًا مشهود في تاريخ مصر لافتتاح أنفاق 3 يوليو، حيث ستسهل حركة انتقال البضائع والأفراد، فضلا عن افتتاح توسعة ميناء شرق بورسعيد، والذي سيساهم في وضع منطقة شرق بورسعيد في مكانة تنافسية.