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مورينيو يقدم صفقة على طبق من ذهب لريال مدريد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:29 م
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مورينيو
مورينيو
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فجرت تقارير صحفية إسبانية عن منح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الحالي صفقة مميزة لريال مدريد على طبق من ذهب.


واكدت التقارير على أن مورينيو ينوي تقديم هدية لبيريز رئيس نادي ريال مدريد بمنحه فرصة ذهبية للتعاقد مع كريستيان إيركسن لاعب وسط توتنهام.


ووفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، فإن مورينيو لا يرغب في استمرار إيركسن لاعب وسط توتنهام مع الفريق مفضلاً فتح باب الرحيل أمام اللاعب في يناير.


واضاف الموقع، أن مورينيو لا ينوي الاعتماد على إيركسن في المباريات القادمة بشكل أساسي تمهيداً لرحيله في يناير بعدما رفض اللاعب فكرة تمديد عقده مع الفريق.

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