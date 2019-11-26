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كورة لايف QATER مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش قطر GOAL PLUS

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي العراق وقطر في الجولة الأولي من بطولة خليجي 24 دور المجموعات، المنتخب صاحب الأرض والجمهور وهو العنابي يطمح في مفاجأة منتخب أسود الرافدين في المواجهة الإفتتاحية فهل ينجح في تسجيل إنتصار أول صعب علي حساب العراق، أم سيكون للأخير الكلمة الأبرز، ومن المتوقع أن يكون الحضور كبير في هذه المواجهة القوية والكبيرة، ويتواجد في هذه المجموعة أربع منتخبات كبيرة وهي كلا من الإمارات واليمن بجانب طرفي هذه المواجهة، وسيكون علي العراق المتصدر في التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم وآسيا، أن يستحضر هذه الروح من أجل إجتياز الخصم القوي القطري ويتمني أن يضيف أول ثلاث نقاط له في البطولة.

تنطلق المواجهة بين فريقي العراق وقطر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت المفتوحة والكأس بتعليق المعلق حفيظ دراجي وأحمد الطيب..

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة العراق وقطر مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 26 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة العراق وقطر مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي العراق وقطر مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة منتخب العراق اليوم

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: مصطفى محمد، ميثم جبار، أحمد إبراهيم، علي عدنان

خط الوسط: شريف عبدالكاظم، حسن حمود، محمد رضا، إبراهيم بايش

خط الهجوم: محمد قاسم، مهند علي

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