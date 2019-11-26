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بحضور مخرجه.. عرض الفيلم الكولومبي "الحدود" في مهرجان القاهرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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الحدود
الحدود
شيماء عطية
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انطلق منذ قليل العرض العالمي الأول للفيلم الكولومبي "الحدود" للمخرج ديفيد ديفيد، المشارك في المسابقة الدولية في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقبل العرض، قدم الناقد رامي عبدالرزاق الفيلم، ومخرجه ديفيد ديفيد، الذي أعرب عن سعادته بالتواجد في القاهرة والمهرجان لأول مرة في حياته، موضحًا أنه عمله الأول، وداعيًا الجمهور لفتح حوار معه بعد عرض الفيلم ومناقشته.

وبعدها، دعا ديفيد ديفيد باقي طاقم الفيلم، الذين حضروا معه ومنهم شقيقتيه والمصور وبطل الفيلم.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
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