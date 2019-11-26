أورام قنا يستقبل حالات سرطان الثدي من البحر الأحمر وسوهاج ضمن مبادرة السيسي

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن الأعمال الإنشائية بإمتداد مبنى أورام قنا على مساحة 3000 م2 والذى يتم تنفيذه تحت اشراف الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 80 مليون للأعمال الإنشائية.



أوضح المحافظ ان الامتداد الجديد لمركز أورام قنا يتكون من طابقين وسوف يضم " أجهزة العلاج الاشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الاشعة المقطعية البوزيتروني" بالإضافة الي مكاتب ادارية وقاعات اجتماعات وتدريب، مشيرا الى انه بعد الإنتهاء من انشاء وتجهيز المبنى الجديد سوف يستوعب جميع حالات مرضى الأورام بالمحافظة تيسيرا على المواطنين.



وأضاف الهجان أن مركز الأورام سوف يستقبل حالات سرطان الثدى من محافظة البحر الأحمر وجنوب محافظة سوهاج لتقديم خدمات الكشف والعلاج ضمن أعمال المبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى للعناية بصحة المرأة المصرية.