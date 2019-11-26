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«يلا SHOOT حصري» مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش العراق NOW جول قطر والعراق أون

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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بوابة الفجر
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«يلا SHOOT حصري» مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش العراق NOW جول قطر والعراق أون
تفتتح مباريات كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين بمواجهة العنابي القطري بنظيره أسود الرافدين ، مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر في افتتاح منافسات المجموعة الأولى بخليجي 24 والمقامة في الدوحة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى الثامن من ديسمبر القادم.

بطولة خليجي 24 شهدت تطورات كبيرة في الفترة الماضية، حيث كان من المقرر أن تبدأ يوم 24 نوفمبر الجاري بمشاركة 5 منتخبات بعد اعتذار السعودية والبحرين والإمارات عن المشاركة إلا أن الثلاثي جاء من بعيد وقرر التواجد في المسابقة لتقام في 26 نوفمبر.

موعد مباراة قطر والعراق اليوم في خليجي 24 والقنوات الناقلة

ويحتضن استاد خليفة الدولي مباراة قطر والعراق على الهواء مباشرة والتي تبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة ، السابعة والنصف مساء بتوقيت الدوحة القطرية ، السابعة والنصف بتوقيت بغداد ، الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس ، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر ، الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت موريتانيا وعاصمتها نواكشوط ، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت لبنان ، وسوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت وتحديدا القناة المفتوحة Bein Sport HD بتعليق حفيظ دراجي كما سيتم نقلها مباشرة عبر قناة الكأس بتعليق أحمد الطيب.
«يلا SHOOT حصري» مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش العراق NOW جول قطر والعراق أون
ويقع منتخب قطر مستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي في المجموعة الأولى رفقة كل من الإمارات واليمن، حيث يلتقي المنتخبان في الثامنة والنصف مساء نفس اليوم في البطولة الخليجية.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب قطر أمام العراق:

في حراسة المرمي : سعيد الشيب

في خط الدفاع : بسام الراوي - بيدرو - عبدالكريم حسن - بوعلام خوخي.

في خط الوسط : حسن الهيدوس - عاصم مادابو - عبدالعزيز حاتم - طارق سلمان.

في خط الهجوم : أكرم عفيف - المعز علي.

تشكيلة العراق المتوقعة لمباراة منتخب قطر اليوم:

في حراسة المرمى: محمد حميد

في خط الدفاع: ريبين سولاقا وأحمد ابراهيم وسعط ناطق - ضرغام اسماعيل - علاء مهاوي

في خط الوسط: أمجد عطوان - بشار رسن - همام طارق - إبراهيم بايش

في خط الهجوم: مهند علي
«يلا SHOOT حصري» مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش العراق NOW جول قطر والعراق أون
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