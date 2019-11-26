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رئيس الهيئة القومية للأنفاق سابقًا: السيسي يهتم بالجودة خلال التخطيط للمشروعات القومية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أمنية فوزي
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قال اللواء إسماعيل عبد المنعم النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق سابقًا، إن أنفاق قناة السويس حلم قديم جدًا؛ حلم عمره 20 عامًا، و30 عامًا؛ لربط سيناء بالدلتا، مؤكدًا أن هذا المشروع أمن قومي لمصر، وكان أحلام على ورق.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع أنفاق قناة السويس عبارة عن شرايين امتدت تضخ حياة لسيناء.

وأوضح أنه شارك في مشروع أنفاق قناة السويس بالتخطيط والمتابعة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بالسعر جدًا والجودة، معلقًا: "الرئيس السيسي بيفاصل على الجنيه، والجودة أهم شيء بالنسبة إليه".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يهتم خلال مناقشة المشروعات القومية مع المتخصصين بالجودة والإنجاز في أقل وقت.

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