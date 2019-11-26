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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر real madrid vs psg live match شاهد مباراة ريال مدريد live stream

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:28 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ريال مدريد الإسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وعلى الرغم أن تأهل سان جيرمان إلى دور 16 بمسابقة دوري الأبطال، إلا أن المباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة، في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، حيث يتطلع الريال لرد إعتباره والثأر من الهزيمة المدوية التي تعرض لها في الجولة الاولى 3-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء".

ويرغب ريال مدريد في تقليص الفارق مع باريس سان جيرمان إلى نقطتين، للحفاظ على آماله في التأهل لدور 16، وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى، بجانب ضمان التأهل للدور التالي، في حين يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بالخروج من اللقاء بنقطة التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة.
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