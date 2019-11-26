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kora بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر والعراق في خليجي 24 live

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:36 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-11-2019، مجانا في البث المكتوب لحظة بلحظة عبر موقع الفجر.

تلعب المباراة في افتتاح كأس الخليج العربي النسخة 24، في العاصمة القطرية “الدوحة” ضمن المجوعة A، التي ستستكمل مباراة الإمارات واليمن بعد انتهاء لقاء قطر والعراق.

العراق ودعت كأس أمم آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي على يد منتخب قطر الذي توج فيما بعد بلقب البطولة، ويسعى الفريق الملقب بأسود الرافدين لرد الاعتبار في مباراة اليوم.

لكن المهمة لن تكون بالسهلة على ملعب ستاد خليفة الدولي الذي سيمتليء عن آخره بجمهور العنابي الطامح في التتويج بهذا اللقب لتأكيد جاهزيته الكبيرة لبطولة كأس القارات.

واكتسبت قطر خبرات كبيرة على الصعيد الدولي بعد مشاركتها في دور مجموعات كوبا أميركا 2019، ومواجهة منتخبات لها باع طويل في كؤوس العالم مثل الأرجنتين وباراجواي.
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