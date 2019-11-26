Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
فجر صلاح محسن، مهاجم نادى الأهلى، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تمسك بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، في ظل غياب اللاعب عن الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر.

وأبدى اللاعب غضبه الشديد، من خروجه من حسابات فايلر، وعدم استدعائه لقائمة الفريق ضد الجونة، على الرغم من مشاركته بشكل جيد مع المنتخب الأوليمبي ومساهمته في تتويج الفراعنة بلقب أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وبدأ صلاح محسن، في البحث عن عرض محلى أو خارجى للرحيل عن النادى الأهلى، على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب فورمة وحساسية المباريات من جديد، خاصة وأنه يتمنى المشاركة مع أولمبي الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

ولايعتمد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، على صلاح محسن بشكل أساسى، رغم تألق اللاعب فى البداية تحت قيادته.
Advertisements

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يقدم صفقة على طبق من ذهب لريال مدريد

منذ 42 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:57 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status