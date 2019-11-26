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مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:25 م
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الفجر الرياضي
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فجر صلاح محسن، مهاجم نادى الأهلى، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تمسك بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، في ظل غياب اللاعب عن الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر.
وأبدى اللاعب غضبه الشديد، من خروجه من حسابات فايلر، وعدم استدعائه لقائمة الفريق ضد الجونة، على الرغم من مشاركته بشكل جيد مع المنتخب الأوليمبي ومساهمته في تتويج الفراعنة بلقب أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
وبدأ صلاح محسن، في البحث عن عرض محلى أو خارجى للرحيل عن النادى الأهلى، على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب فورمة وحساسية المباريات من جديد، خاصة وأنه يتمنى المشاركة مع أولمبي الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.
ولايعتمد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، على صلاح محسن بشكل أساسى، رغم تألق اللاعب فى البداية تحت قيادته.
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