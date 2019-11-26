مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

فجر صلاح محسن، مهاجم نادى الأهلى، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تمسك بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير، في ظل غياب اللاعب عن الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر.





وأبدى اللاعب غضبه الشديد، من خروجه من حسابات فايلر، وعدم استدعائه لقائمة الفريق ضد الجونة، على الرغم من مشاركته بشكل جيد مع المنتخب الأوليمبي ومساهمته في تتويج الفراعنة بلقب أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



