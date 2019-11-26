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"ميمي ومامي" يعود من جديد على بيرم التونسي بالإسكندرية.. الخميس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:24 م
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ميمي ومامي
ميمي ومامي
محمود حنفي
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يعود من جديد العرض المسرحي"ميمي ومامي (سندباد)" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري في تمام السابعة مساء، ليقدم يومياً ولمدة أسبوعين، وذلك نظرا للنجاح الجماهيرى الكبير الذي حققه العرض خلال عرضه في شهر أغسطس الماضي. 

يناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديد على الأبناء، وصفة العند المتواجدة في الأطفال، وتحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء والحب أيضا من أجل أطفال أسوياء، وذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي و مامي( سندباد)  من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، إستعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات  أحمد بركات، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد.
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