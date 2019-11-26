عبدالدايم تتابع آخر التجهيزات بمدرسة الفنون والمبنى الجديد لمعهد السينما (صور)

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على متابعة الأعمال الإنشائية بمدرسة الفنون الملحقة بأكاديمية الفنون، بصحبة الدكتور أشرف زكي، رئيس الأكاديمية ونائبته الدكتورة غادة جبار، الدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما وعدد من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تفقدها للتجهيزات الفنية بمبنى معهد السينما الجديد.





ومن جانبها قالت الوزيرة إن أكاديمية الفنون تشهد عملية تطوير متكاملة على كافة المستويات تهدف الى تخريج دفعات من المبدعين القادرين على المنافسة العالمية فى مجالاتهم .

وأكدت "عبدالدايم"، على تقديم الدعم الكامل لاتمام عمليات الإنشاء والتجهيز لاستقبال الطلاب، مشيرة ان المبنى الجديد لمعهد السينما يسهم بشكل إيجابى في إعادة هذه الصناعة إلى مكانتها في مصر باعتبارها من أوائل الدول التي وصلها الفن السابع مشيرة إلى تجهيز المبنى وقاعاته بأحدث النظم والتقنيات العالمية المتعارف عليها في هذا المجال .





وفى لفتة تهدف إلى التشجيع على مواصلة الجهد، وجهت وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، الشكر للعمال على الجهود المبذولة وحثتهم على استمرار العطاء باعتبارهم حلقة هامة فى منظومة العمل بهذا الصرح الفريد .



