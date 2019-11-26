Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم حال رحيل الصربي ميتشو من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع النتائح.

وتلقى الفريق هزيمة مفاجئة بالأمس أمام إنبي بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل بدوري أبطال افريقيا.

ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك بسبب العروض السيئة للفريق والخسارة بالأمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

واستقر المجلس على استقدام مدرب وطني حال رحيل ميتشو ورفض فكرة الأجنبي لعدة أسباب وعلى رأسها ضيق الوقت وعدم وجود ارتياحية للبحث والمفاضلة بين المدربين الأجانب بالإضافة إلى حاجته لوقت للتأقلم والانسجام مع الفريق.

وجاء السبب الثالث متعلق بالخوف من تكرار تجربة ميتشو وعدم التكيف مع ضغوطات الفريق من ناحية الإعلام والجماهير.

ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك حال الخسارة من مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.


وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميتشو مدرب الزمالك رحيل مدرب الزمالك الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ أقل من نصف ساعة

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك.. 3 مفاجآت لميتشو في مباراة المنيا الودية

3 أندية تطلب نجم الزمالك

عاجل.. الزمالك يواجه أزمة سهر النجوم

فاروق جعفر: الزمالك سيظهر بثوب جديد بعد التوقف

موقف الزمالك النهائي من بيع طارق حامد

عاجل.. الزمالك يحسم موقف الراحلين في يناير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:20 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status