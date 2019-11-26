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قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:20 م
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الاهلي
الاهلي
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حسم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف عودة أكرم توفيق لاعب وسط الأحمر المعار لصفوف الجونة بعد تألقه في الفترة الماضية.


ولفت أكرم توفيق الانظار بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ومساهمته الواضحة في تتويج المنتخب بالبطولة.


ويرفض فايلر عودة أكرم توفيق في الفترة الحالية وتأجيل هذه الفكرة رافضاً الدخول فى مفاوضات مع الجونة، لقطع إعارة اللاعب رغم الإصابات الكثيرة التى تضرب الفريق فى خط الوسط.


ويتجه فايلر لفكرة منح الفرصة أمام كريم نيدفيد بعد اقترابه من العودة للفريق عقب التعافي من الإصابة.


وشهدت الفترة الماضية تردد أنباء داخل جدران القلعة الحمراء عن نية النادي في قطع إعارة أكرم توفيق مع الجونة وعودته للفريق من جديد.
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الكلمات المفتاحية

فايلر الاهلي الأهلي أكرم توفيق

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