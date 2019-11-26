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سهير المرشدي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:25 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة إسعاد يونس، مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة الفنانة سهير المرشدي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إسعاد يونس، خلال الصور مرتدية بلوزة شيفون باللون اللبني، وكان شعرها قصيرا منسدلا واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم، كما ظهرت سهير المرشدي، مرتدية "شميز" باللون الكحلي والأبيض وكوفية بيضاء باللون الأبيض وكان شعرها مرفوعا واعتمدت على مكياج ناعم.

وعلقت إسعاد يونس، على الصور قائلة: "النجمة سهير المرشدي في ضيافة صاحبة السعادة الليلة الساعة 11 مسًاء في حلقة عن ذكريات الماضي الجميل".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور "صاحبة السعادة"، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "سهير المرشدي المبدعة"، وأضاف آخر: "الله بتكون حلقة رائعة في الانتظار"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "القمرات".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، هو برنامج فني ترفيهي، تستضيف خلاله الإعلامية إسعاد يونس كل حلقة فنانا، ويعرض على شاشة "سي بي سي" كل يوم أثنين في تمام الساعة 11 مساءً.
سهير المرشدي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"
سهير المرشدي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"
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