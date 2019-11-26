محافظ الدقهلية: لجنة مختصة من كلية الهندسة لمعاينة ثلاثة مباني متضررة وتحديد درجة الميل والشروخ

وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بطلب لجنة مختصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة لمعاينة ثلاثة مباني متضررة بسبب بناء أدوار زائدة بالمخالفة.



وقال محافظ الدقهلية إن اللجنة الهندسية ستقرر ما إذا كان يتم إزالة المبنى او تخفيف الادوار أو سلامة المبنى وفقا لما تبينه عمليات فحص ورصد المباني وحساب حجم الميول والشروخ فيها.



وكلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بفصل الكهرباء عن برج محمول أعلى أحد المباني في حالة وصول تقرير البيئة الذي يثبت وقوع ضرر منه.



جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم بحضور سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة ردا على شكوى مواطنين من شارع أحمد ماهر بالمنصورة يتضرر فيها من وجود مخالفات ببرج سكني،ومواطن من الدراكسة بمنية النصر،ومواطنة من طلخا يتضررون فيها من حدوث ميول وشروخ.