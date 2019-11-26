شاهد.. صورة جديدة لمحمد رجب من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

يحرص الفنان محمد رجب على مشاركة مُحبيه صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر محمد صور جديدة له، ظهر في الصورة مُرتديا "جاكيت" باللون الأزرق، و"تي شيرت" باللون الأبيض، وجينز باللون الأزرق، وحظيت الصور على إعجاب كبير من قبل محبيه.





ويعد هذا المسلسل من أولى المسلسلات التى ستعرض لمحمد رجب خارج الماراثون الرمضاني، والمسلسل ينتمي للدراما المطولة وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة، والمسلسل من بطولة محمد رجب، أشرف زكى،هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، هاجر أحمد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، أحمد حلاوة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج "سينرجي".



ومن الجدير بالذكر، أن محمد رجب خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "علامة استفهام"، وحقق من خلال ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وبطولة محمد رجب، ميرهان حسين،محمد على رزق، هيثم أحمد زكى،إدوارد، جيهان خليل محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد.

