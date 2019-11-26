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حكيم يطرح "ليلة بمبي" من ألبوم "الراجل الجدع" (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:24 م
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https://youtu.be/p65lc4zt1bs
https://youtu.be/p65lc4zt1bs
مصطفى فكيه
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طرح المطرب حكيم، منذ قليل، أغنية جديدة له على قناتة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، التى تحمل اسم "ليلة بمبي".

أغنية "ليلة بمبي"، هي من ألبوم "الراجل الصح"، وهى من كلمات إسلام خليل، ألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

يذكر أن أخر أعمال المطرب "حكيم" طرحه لأغنية "سيبونا في حالنا" على قناته الرسمية، على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، ونالت إعجاب العديد من الجماهير، وحصدت على مليون ونصف المليون مشاهدة، ومن تأليف عصام حجاج، وتلحين تامر حجاج.

كلمات أغنية "ليلة بمبي"
"اضحكي بقا روقي بقى، يلا بقا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألي بقى، ده أحنا ملناش غير بعضينا، أنا بحبك أحبك أحبك، أنا مليش حبك حبك، والشوق والهوى بلاقيهم سوا، في عنيكي وفي دقة قلبك، تعالي بقى واحكيلي، وأنا هحكي قلبي ده ما صدق يلمحكي، تعالي جنمبي يا ليلة بمبي، ده انتى حبك جوه قلبي، إديني فرصتي، يا قمر دنيتي، أعمل حاجه تفرحك ما تضحكي بقا، ده أنا قلبي ده ملكك، وكتبته بإسمك جوايا".
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الكلمات المفتاحية

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