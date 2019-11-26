دوري ابطال افريقيا.. اعرف موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي





الاتحاد التونسي يؤجل مباراة النجم الساحلي بسبب دوري ابطال افريقيا



ويذكر أن الاتحاد التونسي قد قام بتأجيل مباراة النجم الساحلي أمام نادي نجم المتلوي التونسي، في إطار الدوري التونسي الممتاز، للتركيز على مباراة الأهلي المصري في دوري ابطال افريقيا، كما قام بتأجيل مباراة الترجي أمام مستقبل سليمان.



مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا تحسم موقف ميتشو



بعد خسارة الزمالك أمام فريق إنبي المتذيل جدول الدوري المصري، يخوض الزمالك مباراته الأولى أمام مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري ابطال افريقيا 2019/2020، يوم السبت المقبل، الموافق 30 نوفمبر2019، في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 مساءًا بتوقيت السعودية.





مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا الحاسمة لميتشو



وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على خبر رحيل ميتشو المدير الفني للفريق، أن مباراته أمام مازيمبي في دوري ابطال افريقيا، ستكون الحاسمة له من حيث أن يستمر مع الفريق أو الرحيل.



قرعة دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا



المجموعة الأولى:

1- أول أغسطس الأنغولي

2- مازيمبي الكونغولي

3- الزمالك المصري

4- زيسكو الزامبي.



المجموعة الثانية:

1- النجم الساحلي التونسي

2- الهلال السوداني

3- بلاتينيوم الزيمبابوي

4- الأهلي المصري.



المجموعة الثالثة:

1- اتحاد الجزائر

2- صن داونز الجنوب إفريقي

3- بيترو أتلتيكو الأنغولي

4- الوداد المغربي.



المجموعة الرابعة:

1- الرجاء البيضاوي المغربي

2- شبيبة القبائل الجزائري

3- فيتا كلوب الكونغولي

4- الترجي التونسي.



موعد مباريات الجولة الأولى من دوري ابطال افريقيا





موعد مباريات يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019:



شبيبة القبائل ضد فيتا كلوب في الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.



الهلال ضد بلاتينيوم إف سي 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.



النجم الساحلي ضد الأهلي 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





موعد مباريات يوم السبت 30 نوفمبر 2019

مازيمبي ضد الزمالك 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة. الهلال ضد بلاتينيوم إف سيالنجم الساحلي ضد الأهليمازيمبي ضد الزمالك



بريميرو دي أوجوستو ضد زيسكو يونايتد 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة .



اتحاد العاصمة ضد الوداد 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.



ماميلودي صنداونز ضد بترو لواندا 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.



الرجاء ضد الترجي 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.





دوري ابطال افريقيا.. اعرف موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

يفتتح النادي الأهلي أولى مبارياته في دوري ابطال افريقيا أمام نادي النجم الساحلي التونسي، على استاد رادس التونسي الدولي، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، في إطار الدور الأول من المجموعة الثانية في بطولة دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.