الغيابات تضرب كوكاكولا قبل مواجهة جمهورية شبين







ويبحث عبد الحى عن حلول للغيابات التى يواجهها الفريق سواء بسبب الايقاف او الاصابة حيث يغيب عن المباراة المقبلة كل من كريم عرفات بسبب الاصابة ومحمد ميلا حارس المرمى وكفتة للايقاف لحصولهم على ثلاثة انذارات.







وعقد ممدوح عبد الحى عدة جلسات مع اللاعبين خلال الفترة الاخيرة وعقب الفوز على المريخ البورسعيدى بثلاثة اهداف مقابل هدفين طالبهم بضرورة استمرار الروح والاداء الذى ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة المريخ بعدما كان الفريق متأخرا فى الشوط الاول استطاع تحويل هزيمته الى فوز بالثلاثة.





وأكد المدير الفنى أن الدورى لازال طويلا وأمامه فرصة قوية للدخول فى المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز وهذا يحتاج الى جهد كبير من كافة اللاعبين من أجل تحقيق آمال وطموحات مجلس ادارة النادى برئاسة المهندس مجدى اسماعيل والذى يسعى بكل قوة لتوفير كافة احتياجات الفريق بالموسم الحالي.





يواصل الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة مديره الفنى ممدوح عبد الحى تدريباته اليومية بملعب ستاد كلية الشرطة بالعباسية استعدادا لمواجهه جمهورية شبين الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الممتاز ب