هواوي تعلن إطلاق مكبر الصوت الذكي "Sound X"

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق مكبر الصوت الذكي "Sound X"، وذلك بالتعاون مع شركة Devialetـ المتخصصة في الأجهزة الصوتية الراقية، ويحمل الجهاز الجديد مع المساعد الصوتي "Xiaoyi"، كما يدعم الخدمة الموسيقية التي تقدمها هواوي، بالإضافة إلى إمكانية ربطه مع الأجهزة المنزلية التي تتمتع بدعم تقنية HiLink الذكية من الشركة الصينية.





وحصل مكبر Sound X بقوة 60 واط وهو ما يجعله يتمتع بصوت مرتفع، كما يضيف ميزة الصوت 360 درجة ما يساعده على بث الصوت في جميع الاتجاهات في المكان.





وأوضحت شركة Devialet الفرنسية أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في آسيا والتي تُمثل ثاني أكبر أسواقها حول العالم، ويذكر أن شركة Devialet قد تعاونت مع عدة أطراف عالمية بمختلف المجالات لتطوير أجهزة الصوت، بينها شركة سيارات رينو على نظام Symbioz.



