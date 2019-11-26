دليل جديد على فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، تم إبلاغه رسميًا بفوزه بجائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة، من النادي الكتالوني، أن فريقًا من مجلة "فرانس بوتبول" الفرنسية، التي تمنح الجائزة، تواجد في برشلونة للتصوير مع ميسي، خلال هذا الأسبوع.





وذكر الصجفي فرانسيس أجويلار من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن باسكال فيري وتيري مارشان، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة المجلة الفرنسية، قد تواجدا في برشلونة، لإبلاغ ليونيل ميسي بفوزه بالجائزة العالمية.





وبحس الجريدة الإسبانية، فإن ميسي قد فاز بالجائزة، حيث تمكن النجم الأرجنتيني من حصد أكبر قدر من النقاط، في التصويت الذي انتهى يوم 9 نوفمبر الجاري.





وكان قد توج ليونيل ميسي بجائزة المجلة الفرنسية، في 5 مناسبات، أعوام "2009 و2010 و2011 و2012 و2015".