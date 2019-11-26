Advertisements
Advertisements
Advertisements

دليل جديد على فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:12 م
Advertisements
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
السيد علي
Advertisements
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، تم إبلاغه رسميًا بفوزه بجائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة، من النادي الكتالوني، أن فريقًا من مجلة "فرانس بوتبول" الفرنسية، التي تمنح الجائزة، تواجد في برشلونة للتصوير مع ميسي، خلال هذا الأسبوع.

وذكر الصجفي فرانسيس أجويلار من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن باسكال فيري وتيري مارشان، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة المجلة الفرنسية، قد تواجدا في برشلونة، لإبلاغ ليونيل ميسي بفوزه بالجائزة العالمية.

وبحس الجريدة الإسبانية، فإن ميسي قد فاز بالجائزة، حيث تمكن النجم الأرجنتيني من حصد أكبر قدر من النقاط، في التصويت الذي انتهى يوم 9 نوفمبر الجاري.

وكان قد توج ليونيل ميسي بجائزة المجلة الفرنسية، في 5 مناسبات، أعوام "2009 و2010 و2011 و2012 و2015".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي كرة مصرية دليل جديد الكرة الذهبية الدوري المصري

أخبار تهمك

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة

منذ أقل من ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ESPN تشكف عن الفائز بالكرة الذهبية 2019

ماني: الكرة الذهبية من حق ميسي

ميسي يصدم برشلونة من أجل الدوري الأمريكي

مفاجأة كبرى.. الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية ballon d'or 2019

عاجل.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية (صورة)

مؤشر جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:57 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

04:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status