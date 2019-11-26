كورة لايف Alkass مشاهدة مباراة قطر ضد العراق بث مباشر اليوم Arabian Cup يلا شوت I7SRY رابط ماتش العرق وقطر الآن beIN Yo

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الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:15 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر يلا شوت بلس Kora Live qatar vs iraq بث مباشر قطر والعراق يلا شووت كورة اون لاين كاس الخليج العربي بي ان سبورت حصري يوتيوب، تنطلق بطولة كأس الخليجاليوم بمواجهة قطر صاحبة الأرض والضيافة أمام العراق، على ستاد خليفة الدولي،تلك البطولة التي تستمر خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبرالمقبل بمشاركة 8 منتخبات، وتعد ضربة البداية مهمة لمنتخبي قطر والعراق، حيث أنهما يبحثان عن ضربة بداية قوية من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي.

 

مشاهدة مباراة العراق وقطر

يلا شوت بث مباشر العراق وقطر كورة انلاين، قطر والعراق بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة قطر، ويدخل المنتخب القطري، مباراة الغد، وهو يدرك أهمية مباريات الافتتاح وصعوبتها، خاصة وأن الخصم يمتلك لاعبين مميزين أمثال علي عدنان ومهند علي وأحمد إبراهيم وغيرهم من الأسماء التي يمكنها صناعة الفارق، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب قطر الذي يدخل المباراة بكامل قوته الضاربة بقيادة المعز علي وحسن الهيدوس وسعد الشيب وأكرم عفيف وبوعلام وبوضياف.

 

بث مباشر قطر يلا شوت

كورة بلس يلا شوت قطر اون لاين، بث مباشر العراق وقطر الاسطورة Yalla shoot ، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر قطر، في المقابل يفتقد سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق، إلى جهود عدد من لاعبيه مثل الثنائي بشار رسن وهمام طارق، لتمسك بيرسبوليس والإسماعيلي ببقاء اللاعبين معهما خلال الفترة الحالية، لكن هذا لا يقلل من قيمة لاعبي أسود الرافدين، الموجودة بالتشكيل، ولذلك يتوقع أن تكون قمة خليجية ساخنة في افتتاح البطولة .

 

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