لايف رابط live مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر coolkora | بث مباشر مباراة قطر والعراق HD

يلتقي فريقي العراق وقطر في الجولة الأولي من بطولة خليجي 24 دور المجموعات، المنتخب صاحب الأرض والجمهور وهو العنابي يطمح في مفاجأة منتخب أسود الرافدين في المواجهة الإفتتاحية فهل ينجح في تسجيل إنتصار أول صعب علي حساب العراق، أم سيكون للأخير الكلمة الأبرز، ومن المتوقع أن يكون الحضور كبير في هذه المواجهة القوية والكبيرة، ويتواجد في هذه المجموعة أربع منتخبات كبيرة وهي كلا من الإمارات واليمن بجانب طرفي هذه المواجهة، وسيكون علي العراق المتصدر في التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم وآسيا، أن يستحضر هذه الروح من أجل إجتياز الخصم القوي القطري ويتمني أن يضيف أول ثلاث نقاط له في البطولة.